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أخبار العالم

"ستكون ليلة غير متوقعة".. الاتحاد الأوروبي يراقب الانتخابات الأمريكية عن كثب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:07 م
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب
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محمد عثمان
علق رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، اليوم الثلاثاء، على عملية التصويت في الانتخابات الأمريكية التي تجرى الليلة.

وقال ميشيل عبر حسابه على موقع "تويتر": "إنها ستكون ليلة غير متوقعة.. الشعب الأمريكي سيحدد أي مسار سوف يسلكه خلال السنوات الأربع المقبلة".

وأضاف: "إنها لحظة مهمة للتفكير في روابطنا والقيم التي يتشاركها الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن رصد أولى محاولات لتزوير الانتخابات الأمريكية، عبر التصويت من خلال البريد، الذي حذر منه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه تم رصد عدد من الأصوات لأشخاص متوفيين في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات أرسلت بطاقات اقتراع في 24 سبتمبر بناء على طلب شخص يدعى فرانسيس ريكوف، لكنها أوضحت أن ذلك الشخص الذي أرسل بطاقة اقتراعه توفى في عام 2012.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانتخابات أدركت خلال فرزها للأصوات أن الناخب ليس على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أنه تم ترصد بطاقة أخرى لشخص يبلغ من العمر 101 عام، لكنه تبين أن الشخص ليس على قيد الحياة أيضًا.

وأعلنت لجنة الانتخابات الأمريكية أنها ستواصل فحص مثل تلك الحالات المشابهة.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر البريد، مؤكدا أنه قد ينتج عنه نتائج سيئة.

وقال ترامب في كلمته بمقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، إن البلاد لم تشهد في الانتخابات السابقة تأخيرا للنتائج.

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