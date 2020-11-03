AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رصد محاولات لتزوير الانتخابات الأمريكية عبر البريد في ولاية نيويورك

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عثمان
كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن رصد أولى محاولات لتزوير الانتخابات الأمريكية، عبر التصويت من خلال البريد، الذي حذر منه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه تم رصد عدد من الأصوات لأشخاص متوفيين في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات أرسلت بطاقات اقتراع في 24 سبتمبر بناء على طلب شخص يدعى فرانسيس ريكوف، لكنها أوضحت أن ذلك الشخص الذي أرسل بطاقة اقتراعه توفى في عام 2012.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانتخابات أدركت خلال فرزها للأصوات أن الناخب ليس على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أنه تم ترصد بطاقة أخرى لشخص يبلغ من العمر 101 عام، لكنه تبين أن الشخص ليس على قيد الحياة أيضًا.

وأعلنت لجنة الانتخابات الأمريكية أنها ستواصل فحص مثل تلك الحالات المشابهة.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر البريد، مؤكدا أنه قد ينتج عنه نتائج سيئة.

وقال ترامب في كلمته بمقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، إن البلاد لم تشهد في الانتخابات السابقة تأخيرا للنتائج.

وأشار إلى أنه من حق الولايات المتحدة معرفة رئيسها في يوم الانتخاب، منتقدا قرار المحكمة العليا التي سمحت لولاية بنسلفانيا بفرز الأصوات التي تتلقاها بالبريد لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات، بما يتماشى مع قرار السلطات المحلية.

وأكد: "أعتقد أن قرار المحكمة العليا في بنسيلفانيا كان خطيرا جدا".

وتابع ترامب في كلمة له أن "النتائج الأولية للانتخابات مبشرة بالنسبة لنا في عدة ولايات وأعتقد أنني سأفوز بفترة رئاسية ثانية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعود للتهديد: الناس لن يعرفوا من فاز بالانتخابات إلا بعد أشهر

انطلاق الانتخابات الأمريكية.. 4 ملايين أمريكي يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر

روسيا وإيران والصين تخترق الانتخابات الأمريكية.. تفاصيل ضربة الدول الثلاث لـ ترامب.. وكيف حصلت على بيانات الأمريكيين؟

الانتخابات الأمريكية: أكثر من 69,5 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر

أنا أو الفوضى.. ترامب يحذر الأمريكيين من أمور سيئة بسبب الانتخابات

فاينانشيال تايمز: ترامب يهدد باتخاذ إجراء قانوني ضد نتائج التصويت بعد تخلفه عن بايدن في استطلاعات الرأي

ترشيحاتنا

انفجار في غرفة لفرز الأصوات بولاية جورجيا الأمريكية

فرقة تؤدي رقصة غريبة وسط اشتباك المتظاهرين مع الشرطة أمام البيت الأبيض.. فيديو

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يحصد أصوات ولاية يوتا

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

خطبة "دينا مراجيح" بفستان أحمر وشبشب أسود.. صور

بنسلفانيا.. ساحة المعركة «الحاسمة» في سباق البيت الأبيض.. من سيفوز ترامب أم بايدن؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا