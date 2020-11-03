أكتر حاجتين بحبهم.. أحمد سعد يتغزل في خطيبته.. شاهد

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بصورة تجمعه بخطيبته علياء بسيوني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر احمد سعد داخل احدث المسارح بصحبة خطيبته وعلق على الصورة قائلا: "اكتر حاجتين بحبهم" نالت إعجاب متابعيها.



وحققت أغنية «بصرة» لـ الفنان أحمد سعد، 3 ملايين و 276 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 14 سبتمبر الماضي، لتقترب من المليون مشاهدة الأولى بعد 3 أيام من طرحها.



أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة، وتقول كلمات الأغنية:



من جهة أخرى، أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل بعد نشر طبيب تجميل خاص به صورا له قبل وبعد إجراء تعديلات في أنفه وفكه



وقال أحمد سعد حسب ما جاء في برنامج ET بالعربي إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه وذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه.



وأضاف: "واحد صاحبي نصحني بإجراء فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".







