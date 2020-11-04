ترامب: نبلي بلاء حسناً في جميع أنحاء البلاد

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن تفاؤله بنتائج الانتخابات حتى الآن، شاكرًا الجميع على التصويت له.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن نُبلي بلاء حسنا في جميع أنحاء البلاد، شكرًا للجميع".





وأغلقت صناديق الاقتراع الأولى في ولايتي إنديانا وكنتاكي، وسط ترقب من العالم أجمع لما تسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين دونالد ترامب وجو بايدن.





فيما كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، عن رصد أولى محاولات لتزوير الانتخابات الأمريكية، عبر التصويت من خلال البريد، الذي حذّر منه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.





وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه تم رصد عدد من الأصوات لأشخاص متوفين في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات أرسلت بطاقات اقتراع في 24 سبتمبر بناء على طلب شخص يدعى فرانسيس ريكوف، لكنها أوضحت أن ذلك الشخص الذي أرسل بطاقة اقتراعه توفى في عام 2012.





وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانتخابات أدركت خلال فرزها للأصوات أن الناخب ليس على قيد الحياة.



