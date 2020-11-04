فوز ساحق لـ ترامب على منافسه بايدن في ولاية كارولينا الجنوبية بانتخابات 2020

حقق الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» فوزًا ساحقًا على منافسه الديمقراطي «جو بايدن» في ولاية كارولينا الجنوبية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، بإجمالي 10563 صوتًا.





ولم يسيطر أي ديمقراطي على ولاية كارولينا الجنوبية منذ عام 1976، عندما استولى الرئيس جيمي كارتر على الولاية، ولم يفز الحزب الديمقراطي أيضًا في أي انتخابات على مستوى الولاية من أي نوع منذ عام 2006.





ومع إعلان نتائج الانتخابات في الولاية ، حصل ترامب على نسبة 73% من الأصوات، بينما لم يحقق بايدن سوى 26% من الأصوات في ولاية كارولينا الجنوبية.





وفي عام 2016، فاز الرئيس ترامب بولاية ساوث كارولينا بنسبة 14 نقطة مئوية في فوزه على هيلاري كلينتون، ومع ذلك كانت حملة بايدن تأمل في أن تؤدي المشاركة القياسية المحتملة إلى تغيير التاريخ.





كانوا يعتقدون أيضًا أن الاهتمام الوطني الكبير الذي يتم توجيهه لسباق ليندسي جراهام وجايمي هاريسون في مجلس الشيوخ قد يؤدي إلى إخراج الناخبين الذين يجلسون عادة في المنتصف.





لكن ترامب أثبت شعبيته في الولاية بعلاقاته القوية مع أقوى السياسيين فيها، ففي فبراير 2016، انفصل هنري ماكماستر، الذي يشغل الآن منصب حاكم الولاي ، عن الكثيرين في حزبه وأيد ترامب في الانتخابات التمهيدية للولاية.





وكان أول سياسي كبير يؤيد ترامب، وحافظ الاثنان على علاقة ودية منذ ذلك الحين، حيث زار ماكماستر البيت الأبيض عدة مرات، ونزل ترامب إلى الولاية للمشاركة في حملة ماكماستر خلال ترشحه لمنصب الحاكم في 2018.



