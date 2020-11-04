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أخبار العالم

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. بايدن يفوز بأصوات مقاطعة كولومبيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:46 ص
المرشح الديمقراطي
المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن
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قسم الخارجي
فاز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بأصوات مقاطعة كولومبيا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة أن بايدن حصل على الأصوات الثلاثة لمقاطعة كولومبيا في المجمع الانتخابي، متقدمًا على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وحصل بايدن حتى الآن على 122 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصد ترامب 92 صوتا، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي. 

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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