انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. بايدن يفوز بأصوات مقاطعة كولومبيا

فاز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بأصوات مقاطعة كولومبيا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".





وذكرت الوكالة أن بايدن حصل على الأصوات الثلاثة لمقاطعة كولومبيا في المجمع الانتخابي، متقدمًا على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وحصل بايدن حتى الآن على 122 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصد ترامب 92 صوتا، وفقا لصحيفة "الجارديان".





وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



