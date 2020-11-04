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أخبار العالم

انتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.. بايدن يحصد أصوات ولاية كولورادو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بولاية كولورادو، حيث حصد على أصوات المجمع الانتخابي فيها البالغ عددها 9. 

من ناحية أخرى، اعترفت حملة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، بهزيمتها في ولاية فلوريدا الحاسمة؛ وذلك رغم توقعها حسمها لصالحها. 

وقالت الحملة، على لسان مستشارها: "قولنا إن فلوريدا قريبة، وهي كذلك، كما أننا قلنا إننا لن نفوز بها، ولا تزال الحقيقة كذلك". 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حسم الفوز بولاية فلوريدا الحاسمة، والتي تضم 29 صوتًا من المجمع الانتخابي ضد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. 

فيما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية تينيسي ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، حيث حصل على 11 صوتًا انتخابيًا في الولاية.

ويواصل ترامب سلسلة من انتصارات الحزب الجمهوري في ولايات التطوع، ويشغل الجمهوريون حاليًا كل منصب على مستوى الولاية ويسيطرون على الأغلبية العظمى في غرفتي الجمعية العامة.

وكانت آخر مرة قد تأرجحت فيها الولاية لمرشح ديمقراطي في عام 1996 عندما كان بيل كلينتون على ورقة الاقتراع مع تينيسي آل جور.

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