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فن

أدهم يعترف لـ آش بحبه.. مسلسل حكايات بنات 5 يتصدر تريند اليوتيوب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدّر مشهد " اعتراف أدهم لـ آش بحبه " من مسلسل "حكايات بنات 5" تريند موقع اليوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه على القناة الرسمية للشركة المنتجة.

المسلسل يعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا

يشارك في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.

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