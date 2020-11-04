أدهم يعترف لـ آش بحبه.. مسلسل حكايات بنات 5 يتصدر تريند اليوتيوب

تصدّر مشهد " اعتراف أدهم لـ آش بحبه " من مسلسل " حكايات بنات 5" تريند موقع اليوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه على القناة الرسمية للشركة المنتجة.





المسلسل يعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا



