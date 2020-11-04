انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بايدن يفوز في ولاية أريجون

حصد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، على أصوات ولاية أريجون، وذلك ضد الرئيس دونالد ترامب، ضمن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي البالغ 7 أصوات.





كما ظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث حصد الـ 55 صوتًا من المجمع الانتخابي في الولاية لصالحه.





من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب تقدم في الولايات المتأرجحة "بنسلفانيا وويسكونسن وأوهايو"، وذلك على منافسه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في النتائج الأولية.





وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بفوز الرئيس دونالد ترامب، بولاية كنساس الأمريكية، على منافسه جو بايدن، في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي بها والبالغ عددها 6.





وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية نبراسكا على منافسه جو بايدن، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددهم 5 أصوات.





كما أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بولاية لويزيانا، متفوقًا على نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.



