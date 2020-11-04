البرازيل تسجل 11843 إصابة و243 حالة وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 11843 إصابة و243 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.





وأفادت وزارة الصحة البرازيلية - في إحصائية يومية نقلتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11843، ليصل العدد الإجمالي إلى 5566049 حالة.





وأضافت الوزارة أنها رصدت 243 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 160496 حالة.





وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.