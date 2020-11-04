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أخبار العالم

سفير واشنطن لدى سول: نثق في تقدير الرئيس الأمريكي المقبل للتحالف مع كوريا الجنوبية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:56 ص
ترامب
ترامب
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أ ش أ
أعرب سفير الولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس، اليوم الأربعاء، عن ثقته بأن أي شخص يترأس البيت الأبيض للسنوات الأربع المقبلة؛ سيقدر التحالف مع سول، ويعمل على تقويته وتعزيزه.

وأدلى هاريس بهذه التعليقات- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- في فيديو نشره على "تويتر" بعد وقت قصير من بدء إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، حيث يختار الشعب الأمريكي ما بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لرئاسة البلاد.

وقال هاريس في مقطع الفيديو "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، أثق في أنه سيكون لدينا قائد يقدر التحالف الأمريكي الكوري، ومستعد للعمل عن كثب للحفاظ على قوة التحالف في المستقبل".

وأضاف: "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مرتبطتان معا بطرق لا حصر لها، يربطهما معا الجانب العسكري والاقتصادي وخبراتنا وقيمنا بما يشمل التزامنا بالمبادئ الديمقراطية والأهم من كل ذلك، شعبينا".

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