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أخبار العالم

الهند تسجل 46.254 إصابة جديدة بكورونا و514 وفاة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أ ش أ
سجلت الهند 46 ألفا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و313 ألفا و877 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 514 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 123 ألفا و611 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 533 ألفا و787 شخصا، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7 ملايين و656 ألفا و478 شخصا.

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