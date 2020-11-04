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أخبار العالم

لندن تراقب بقلق.. وزير الخارجية البريطاني: نتائج الانتخابات الأمريكية تحمل لنا فرصا ومخاطر مختلفة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحكومة البريطانية تراقب بقلق نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع توالي ظهور النتائج الأولية لعملية التصويت التي جرت أمس الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن نتائج التصويت لكلا المرشحين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، كشفت أن حظوظهما أكثر تقاربا مما اعتقد المتابعون.

وأضاف راب أن "العلاقات البريطانية الأمريكية في حالة رائعة، ونحن واثقون أنها ستمضي من نجاح غلى نجاح بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات".

وتابع راب "هناك بالطبع فرص ومخاطر محتملة بالنسبة للعلاقات بين البلدين تبعًا لمن يصل إلى البيت الأبيض، لكن أساس العلاقات صلب".

وجرت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمس الثلاثاء، وسط جو مشحون باستقطاب حاد بين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ووسط غموض حول الموعد المنتظر لإعلان النتائج رسميًا.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

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