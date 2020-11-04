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اقتصاد

بزيادة 4.1%.. ارتفاع صادرات مصر إلى 30.5 مليار دولار في 2019

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
ارتفع إجمالـي قيمـة صادرات مصر  30.5 مليار دولار عام 2019 مقابـل  29.3 مليار  دولار  عام 2018 بارتفاع  بلغت نسبته 4.1 ٪، وذلك وفقا لـ النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2019 الصادره عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

و بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية  25.5 مليـار دولار عــام 2019 مقابل 24.6 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 3.9%، بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء  5.0 مليار دولار عام 2019 مقابل 4.7 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 5.3٪. 

وبلغ إجمالي قيمة واردات جمهورية مصر العربية  76.4  مليار دولار  عام   2019 مقابل  81.9 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض  قدرها 6.7 ٪، انخفضت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 67.0 مليار دولار عام  2019 مقابل 70.0 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض  قدرها 3.8 ٪.

وانخفضت الواردات البترولية والكهرباء لتصل قيمتهـا 9.4 مليار دولار   عام 2019 مقابل 12.3 مليار دولار لعام 2018 بنسبة  انخفاض قدرها  23.4 ٪.

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