بزيادة 4.1%.. ارتفاع صادرات مصر إلى 30.5 مليار دولار في 2019

ارتفع إجمالـي قيمـة صادرات مصر 30.5 مليار دولار عام 2019 مقابـل 29.3 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 4.1 ٪، وذلك وفقا لـ النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2019 الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





و بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 25.5 مليـار دولار عــام 2019 مقابل 24.6 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 3.9%، بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 5.0 مليار دولار عام 2019 مقابل 4.7 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 5.3٪.





وبلغ إجمالي قيمة واردات جمهورية مصر العربية 76.4 مليار دولار عام 2019 مقابل 81.9 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.7 ٪، انخفضت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 67.0 مليار دولار عام 2019 مقابل 70.0 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8 ٪.