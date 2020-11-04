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محافظات

بعد تزايد أعداد المصابين.. مطروح تعلن استعداداتها للموجة الثانية من كورونا| تفاصيل

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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أيمن محمود
أنهت مديرية الصحة بمطروح من استعداداتها لموجة الموجة  الثانية من  فيروس كورونا  المستجد.

وعقد  الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة  بمطروح ولجنة ادارة أزمة كورونا من  مديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية  اجتماع بحث خلال الإجتماع خطة مكافحة فيروس كورونا -كوفيد ١٩ -وذلك بعد تزايد أعداد المصابين في الموجة الثانية لمجابهة الفيروس.


وأضاف وكيل وزارة الصحة علي ضرورة التأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة الفيروس مع الإلتزام بتعليمات الوزارة في هذا الشأن بالإضافة إلي المتابعة المستمرة من الإدارة العامة للشئون الوقائية مع التأكيد علي جاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية كما وجه بتكثيف ندوات التوعية والإرشاد لزيادة الوعي لدى المواطنين .


من ناحية أخرى أكد الدكتور حسن سالم مدير المستشفى العام بمطروح بأن  قسم العظام  بالمستشفي تمكن خلال العام الماضي ٢٠١٩  من إجراء العديد من الجراحات بإجمالي ٥٢٣ حالة .

واوضح أنه تم إجراء ١٦٠ عملية ذات مهاره مثل حالات المفاصل الصناعيه والمناظير وتثبيت كسور الحوض و ١٦٦ عملية كبري مثل تثبيت الكسور بواسطة مسامير نخاعية أو شريحة ومسامير و١٢٠ عملية متوسطة مثل تثبيت الكسور بواسطة أسلاك معدنيه و٧٧ عملية صغري مثل تسليك الوتر أو العصب واستخراج الشرائح .

واضاف أن  قسم العظام بالمستشفى العام يقدم خدمات في معظم مجالات جراحة العظام العاجلة والنشطة ويقوم القسم بإجراء عمليات في مجموعة متنوعة من المجالات كعمليات كسور عنق عظمة الفخذ وعمليات كسور ما بين مدوري عظمة الفخذ وتنظيف إصابات الجلد والعضلات وكسور العظام واستبدال مفصل الحوض والركبة ومناظير الكتف والركبة
جراحات لإصلاح تشوهات الأطفال وعلاج كسور عظمتي الزند والكعبرة وعلاج كسور مفصل الكاحل وإصلاح كسور أسفل عظمة الكعبرة وفتح الغمد الوتري لأصابع اليد.

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