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رياضة

محمد حليم يكشف الأوراق الرابحة فى إياب الزمالك والرجاء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:57 م
الرجاء والزمالك
الرجاء والزمالك
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يسري غازي
كشف محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود الاوراق الرابحة فى صفوف الزمالك والرجاء الليلة فى مباراة الإياب بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويلتقى الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو نظيره المغربي فى إطار نصف نهائي دوري ابطال افريقيا من دون جمهور.

قال محمد حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد : مباراة اليوم صعبة جدا على الفريقين لكن حظوظ الزمالك أكثر بعدما حقق نتيجة إيجابية فى لقاء الاياب واتمنى أن يحقق الزمالك نتيجة جيدة والتأهل إلى نهائى دورى ابطال افريقيا حتى يصبح النهائى مصرى خالص.

أوضح محمد حليم أن التأجيل للمباراة مرتين كان فى صالح الرجاء البيضاوي بعدما تعرض الغالبية منهم للإصابة بفيروس كورونا واكتمال الصفوف بعد التعافي من الإصابة.

وعن الأوراق الرابحة فى صفوف فريق الرجاء البيضاوي قال: الفريق المغربي يمتلك بين صفوقه محسن متولى وبدر بانوب الوافد الجديد للنادي الاهلي وقادر على بناء الهجمة من الخلف إلى جانب اللاعب محمود بنحليب.

أشار إلى أن الأوراق الرابحة فى صفوف الزمالك تتمثل فى المغربي أشرف بنشرقي ومصطفى محمد وطارق حامد والأخير عليه دور كبير جدا فى المباراة إلى جانب محمد ابوجبل حارس المرمى.

يذكر أن فريق الزمالك تغلب فى مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بهدف دون رد أحرزه أشرف بنشرقي.

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