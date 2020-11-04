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فن

القديم ثمين.. لقاء الخميسي تنشر صورة من ذكرياتها عبر إنستجرام

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة  لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة قديمة لها وعلقت قائلة: " القديمة ثمين". 

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

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