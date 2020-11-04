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توك شو

ترامب: كنت متقدما أمس في عدة ولايات وفجأة بدأت النتائج تتغير بطريقة غريبة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:33 م
ترامب
ترامب
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قسم التوك شو
ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظهور بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كنت متصدر نتائجها. 

وأكد الرئيس الأمريكي: كنت متقدما بالأمس في عدة ولايات وفجأة بدأت النتائج تتغير بطريقة غريبة.

وأضاف: "فجأة بدأ كل ذلك يختفي واحدًا تلو الآخر بشكل سحري بعد فرز أصوات مفاجأة في مراكز الاقتراع".

وتابع: "هذا غريب جدًا وأعتقد أن منظمي استطلاعات الرأي أدركوا ذلك".

وشهدت ولاية ويسكونسن الأمريكية، حتى هذه اللحظة تقدم مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، بفارق ما يقرب من 20 ألف صوت على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. 

ووفقا لصحيفة "يو اس ايه توداي"، فإنه مهما كانت النتيجة النهائية، ستكون هذه هي المرة الرابعة في 6 انتخابات رئاسية يتم فيها تحديد ولاية ويسكونسن بأقل من نقطة مئوية.. وستكون هذه هي المرة السادسة في ثمانية سباقات رئاسية يفشل فيها الفائز في الوصول إلى 50٪.

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