الآلاف يتظاهرون في أرمينيا اعتراضا على التدخل التركي في شأنها المحلي..فيديو

قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن هناك أسبابا متعددة هي التي دفعت تركيا الي التدخل في دولة أذربيجان اولها هو ان أذربيجان هي دولة ناطقة بالتركية وتعد جزءا من العالم التركي.





وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، ان تركيا تعتمد علي دولة أذربيجان لاستيراد 60% من الغاز وتركيا تتطلع الي زيادة هذه النسبة خلال الفترة القادمة لتحل أذربيجان مكان روسيا.





واوضح عبد الفتاح ، ان هناك خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز من أذربيجان الي أوروبا وتمر من تركيا وتستفيد منها تركيا كثيرا بالإضافة الي تجارة السلاح بين تركيا وأذربيجان. أنابيبأوروبابالإضافة



