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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك؟

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛

وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الموافق 5 من نوفمبر  ينصح بتوخي الحذر إذا كنت رجل أعمال وستقوم بأي صفقة اقتصادية كبيرة اليوم. من ناحية أخرى ، إذا كنت تعمل في مجال الإلكترونيات ، فيمكنك اليوم تحقيق أرباح جيدة.

إذا احتفظت بعملك في المكتب ، فسيكون ذلك أفضل لك. قد يكون من الصعب تجنب عيوب زملاء العمل أو التدخل في عملهم. سيكون هناك بعض الاضطرابات في حياتك الشخصية اليوم. قد يكون هناك نزاع في المنزل حول المال.

من ناحية أخرى ، لن يكون سلوك شريك حياتك اليوم مناسبًا لك. في هذا النوع من المواقف ، يُنصح بالتحكم في نفسك. عند الحديث عن صحتك، يمكن أن تتأثر صحتك الجسدية أيضًا بزيادة المخاوف العقلية. 

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نصيحة علم الأبراج
يُنصح بتوخي الحذر إذا كنت رجل أعمال وستقوم بأي صفقة اقتصادية كبيرة اليوم. من ناحية أخرى ، إذا كنت تعمل في مجال الإلكترونيات ، فيمكنك اليوم تحقيق أرباح جيدة.
إذا احتفظت بعملك في المكتب ، فسيكون ذلك أفضل لك. قد يكون من الصعب تجنب عيوب زملاء العمل أو التدخل في عملهم. سيكون هناك بعض الاضطرابات في حياتك الشخصية اليوم. قد يكون هناك نزاع في المنزل حول المال.

من ناحية أخرى ، لن يكون سلوك شريك حياتك اليوم مناسبًا لك. في هذا النوع من المواقف ، يُنصح بالتحكم في نفسك. عند الحديث عن صحتك ، يمكن أن تتأثر صحتك الجسدية أيضًا بزيادة المخاوف العقلية.

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