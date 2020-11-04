نهلة الصعيدي: ذكرى ميلاد النبي خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين في الحفل الذي نظمه قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر ، بعنوان(الدين والوطن في قلب الأزهر) .





يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بحضور كل من: أ.د أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأ.دمحمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وأ.د نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.





وأوضحت الصعيدي خلال كلمتها أن الدين والوطن في قلب الأزهر وسيظل في قلب الأزهر، وأكدت أن ذكرى ميلاد النبي "صلى الله عليه وسلم" ستظل خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وخالدة خلود الأيام وباقية بقاء الدهر، مضيئة كالصباح وتصارع الأحداث وتحارب الجبابرة، وتخضع الطغاة، وأضافت رئيس تطوير الوافدين أن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هو نبي الرحمة المهداة، والسراج الوهاج، والبلسم الذي يداوي الجروح، وتابعت سيادتها قائلة رغم ما قابله سيدنا محمد"صلى الله عليه وسلم" في حياته من متاعب وصعاب فقد تمكن منه اليتم وتحكم فيه الفقر وتسلط الأهل ولكنهم لم يغيروا شيئًا من جوهره الثمين ومعدنه النفيس" مؤكدة على أنه مهما تحدثنا عن ذكرى ميلاد النبي "صلى الله عليه وسلم" فلن نستطيع أن نوفيه حقه.



