AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

نهلة الصعيدي: ذكرى ميلاد النبي خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:34 م
نهلة الصعيدي
نهلة الصعيدي
Advertisements
محمود ضاحي
شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين في  الحفل الذي نظمه قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر ، بعنوان(الدين والوطن في قلب الأزهر) .

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بحضور كل من: أ.د أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأ.دمحمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وأ.د نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضحت الصعيدي خلال كلمتها  أن الدين والوطن في قلب الأزهر وسيظل في قلب الأزهر، وأكدت أن ذكرى ميلاد النبي "صلى الله عليه وسلم" ستظل خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وخالدة خلود الأيام وباقية بقاء الدهر، مضيئة كالصباح وتصارع الأحداث وتحارب الجبابرة، وتخضع الطغاة، وأضافت رئيس تطوير الوافدين أن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هو نبي الرحمة المهداة، والسراج الوهاج، والبلسم الذي يداوي الجروح، وتابعت سيادتها قائلة  رغم ما قابله سيدنا محمد"صلى الله عليه وسلم" في حياته من متاعب وصعاب فقد تمكن منه اليتم وتحكم فيه الفقر وتسلط الأهل ولكنهم لم يغيروا شيئًا من جوهره الثمين ومعدنه النفيس" مؤكدة على أنه مهما تحدثنا عن ذكرى ميلاد النبي "صلى الله عليه وسلم" فلن نستطيع أن نوفيه حقه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف كان النبي محمد متممًا لمكارم الأخلاق؟ شيخ الأزهر يجيب

بث مباشر لاحتفال مركز الأزهر للفتوى بالمولد النبوي الشريف

غدا.. "الدين والوطن في قلب الأزهر" ندوة بقطاع المعاهد

اليوم .. «الدين والوطن في قلب الأزهر» ندوة بمناسبة المولد النبوي

رئيس المعاهد الأزهرية: شعار الله أكبر هو الذي حقق الانتصار في حرب أكتوبر.. فيديو

نظير عياد: النبي ضرب أروع الأمثلة في الانتماء والحب لوطنه

ترشيحاتنا

عدم التوافق.. مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

قرارت جديدة من الحكومة بشأن كورونا.. أحمد موسى يعلن موعدها.. فيديو

الصحة: تكليف سحر فرج لإدارة شئون الصيادلة

قرارعاجل من التعليم بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة..تفاصيل

إصابات بالمئات.. أحمد موسى يعلن أمرًا خطيرًا بشأن كورونا..شاهد

بموت حرفياً.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بعد الإصابة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوليستار تستدعى سيارتها الجديدة Polestar 2 لعيوب فنية .. تعرف عليها

ابتدت بـ ياسمين والعوضى وانتهت بـ درة.. لقطات حب بين المشاهير

فى عيد ميلاده الـ44.. شاهد| إطلالات زوجة حماقى برفقته