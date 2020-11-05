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أخبار العالم

عمدة نيويورك لـ ترامب: الاتهامات بتزوير الانتخابات غير مشروعة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وصف عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو مساء أمس، الأربعاء، الادعاءات بالتزوير التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، بـ"غير مشروعة ولا عادلة".

وقال "دي بلاسيو"، في مؤتمر صحفي ردًا على تصريحات ترامب التي ادّعى فيها، بأنه فاز بهذه الولاية، زاعمًا حدوث "خداع للشعب الأمريكي"، "إذا ألمح أي شخص، بما في ذلك الرئيس، إلى حدوث تزوير، فهذا غير مشروع ولا عادل".

وأضاف عمدة نيويورك، "هذا النوع من التصريحات قد تدفع الناس لارتكاب ممارسات سيئة".

ودعا بيل دي بلاسيو، سكان المدينة الراغبين في التظاهر، إلى فعل ذلك بصورة سلمية.

وفي وقت سابق، قال ترامب "سنلجأ للمحكمة العليا.. نريد وقف عملية التصويت بالكامل".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء الحفل الذي نظمه في البيت الأبيض بحضور 150 مدعوًا.

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