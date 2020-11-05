شريف منير يكشف عن نتيجة مسحة كورونا .. فيديو

كشف الفنان شريف منير، عن نتيجة مسحة كورونا التي أجراها بعد تردد أنباء عن إصابة عدد من الفنانين في مهرجان الجونة بالفيروس.





وقال شريف منير، "عملت المسحة من باب الاطمئنان الحمد لله سلبي أوصيكم بالكمامة على فكره كاميليا بنتي هي إللي صورتني من غير ما أعرف علشان كده هتلاقوا مودي ماكانش كويس وأنا مابحبش التكشير بحب الضحك بس معلش هي جت كده".





وكان شريف منير، أعلن اعتزاله السوشيال ميديا الفترة المقبلة بعد تعرضه لهجوم شديد في الفترة الأخيرة؛ بعد التنمر على أولاده بسبب صورة عائلية نشرها عبر حسابه بإنستجرام.

وقال شريف منير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "أنا قررت آخد راحة من السوشيال ميديا انا كنت بتعامل بقلبي وبطبعتي للي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي ابدا لكن انا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد الغير مبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

وأضاف شريف منير "أنا لما نزلت صورة كنت بسبق علشان اكتشف نوعية معينة من الناس انا مش عايزهم عندي لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تاني انا مش حبه لان الناس شايفة ان العادي انا اتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي اني ارد على الغلط".