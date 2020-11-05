عبد المنعم سعيد: ما يحدث حاليا في الولايات المتحدة سيقف التاريخ أمامه كثيرا

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن ترامب يحظى بحب أنصاره الذين يدعمونه حتى آخر لحظة، مشيرا إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية تشهد حالة من التخوف من وقوع عمليات عنف بين الشعب.





وأضاف " سعيد"، أثناء حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن في بداية الانتخابات كان هناك نوع من الاعتدال في الدعاية الانتخابية ووسائل الإعلام، منوها بأن كل المؤشرات ترجح كفة بايدن في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، معلقًا "ما يحدث الآن في الولايات المتحدة الآن سيقف التاريخ أمامه كثيرا" .



