احتجاجات في بنسلفانيا تطالب بفرز جميع الأصوات.. شاهد

تظاهر مئات الأشخاص في مدينة فيلاديفيا، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وسط ترقب لإعلان نتائج فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية.

واحتج المتظاهرون على دعوات حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لوقف الفرز في بعض الولايات منها بنسلفانيا.

وانضم المحتجون في فيلاديفيا الرافضون لمطالب وقف الفرز، إلى مسيرة أخرى ضد مقتل شاب من أصول إفريقية على يد شرطة المدينة الشهر الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو المتظارون في قلب المدينة، مطالبين بفرز جميع أصوات الناخبين حتى النهاية.

كانت حملة ترامب الانتخابية رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا، معلنة فوزه بأصوات الولاية التي تمثل 20 صوتا في المجمع الانتخابي.

كما أعلنت حملة ترامب رفع دعوى قضائية في ولاية جورجيا لوقف عد الأصوات الانتخابية.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

A “count every vote” rally forming here in Philadelphia. Choppers are flying over head. pic.twitter.com/5JB5yKRjk7

Demonstrators marched through the heart of Philadelphia, Pennsylvania, demanding that all votes cast in the election be counted—as the state continues to tally early, mail-in ballots. https://t.co/k6GQgIK3FP pic.twitter.com/sVjLOCFm64