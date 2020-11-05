AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

احتجاجات في بنسلفانيا تطالب بفرز جميع الأصوات.. شاهد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:24 ص
احتجاجات في مدينة
احتجاجات في مدينة فيلاديفيا الأمريكية
Advertisements
قسم الخارجي
تظاهر مئات الأشخاص في مدينة فيلاديفيا، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وسط ترقب لإعلان نتائج فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية.

واحتج المتظاهرون على دعوات حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لوقف الفرز في بعض الولايات منها بنسلفانيا.

وانضم المحتجون في فيلاديفيا الرافضون لمطالب وقف الفرز، إلى مسيرة أخرى ضد مقتل شاب من أصول إفريقية على يد شرطة المدينة الشهر الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو المتظارون في قلب المدينة، مطالبين بفرز جميع أصوات الناخبين حتى النهاية.

كانت حملة ترامب الانتخابية رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا، معلنة فوزه بأصوات الولاية التي تمثل 20 صوتا في المجمع الانتخابي.

كما أعلنت حملة ترامب رفع دعوى قضائية في ولاية جورجيا لوقف عد الأصوات الانتخابية. 

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من حملة بايدن على تهديد ترامب باللجوء لـ المحكمة العليا لوقف فرز الأصوات

تعقد في انتخابات أمريكا.. ولايات ربما لا تعلن عن النتائج اليوم

لجنة انتخابات بنسلفانيا: نحتاج إلى وقت لإتمام فرز الأصوات

حملة ترامب تقاضي ولاية بنسلفانيا رغم إعلان الفوز قبل انتهاء الفرز

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يعلن فوزه بولايات ميتشيجان وبنسلفانيا ونورث كارولينا

أوقفوا الفرز.. فوضى في ولاية ميتشيجان بسبب أنصار ترامب.. فيديو

ترشيحاتنا

نهائي تاريخي.. الليجا الإسبانية تعلق على مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

القصة الكاملة لاتهام طبيب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالشرقية ورد جامعة الزقازيق وقرار النيابة

قرارت جديدة من الحكومة بشأن كورونا.. أحمد موسى يعلن موعدها.. فيديو

بسبب محتواه من الأحماض.. تعرف على فوائد الترمس للأعصاب

باتشيكو: الوصول للنهائي أمر جيد ولكن نحن لم نتوج بعد بالبطولة

إدارة الجونة السينمائي عن إصابات كورونا: لسنا مسؤولين عن التصرفات الفردية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكز تسوق بريطانية تمنع الأزواج والعائلات من التسوق معا.. اعرف السبب

بسبب لافتة تأييد لـ ترامب.. مسن 69 عاما يتعرض لاعتداء خارج مركز اقتراع

أمام العشرات.. يضرب زوجته حتى الموت في الشارع.. وردة فعل المارة صادمة