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أخبار العالم

سكرتيرة ولاية ميتشيجان: دعوى حملة ترامب تافهة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت "جوسلين بنسون"، سكرتيرة ولاية ميتشيجان الأمريكية، إن الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب ضد الولاية سعيا لوقف عملية فرز الأصوات "تافهة".

وأكدت "بنسون"، أن كل الأصوات الصحيحة التي أُدلى بها في الولاية تم فرزها بشكل آمن ودقيق.

وردا على الدعوى القضائية في ولاية ميشيجان، قال رايان جارفي، المتحدث باسم المدعي العام للولاية، إن الانتخابات "جرت بشفافية".

وكان الديمقراطي "جو بايدن"، أكد أنه يتجه نحو الفوز على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية؛ بعد أن حصل على عدد كبير من أصوات ولايتي الغرب الأوسط المحوريتين ويسكونسن وميشيغان، في حين شن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب هجوما متعدد الجبهات برفع دعاوى قضائية والمطالبة بإعادة فرز الأصوات.

ومنحت ولايتا ويسكونسن وميشيجان، "بايدن"، نائب الرئيس السابق الذي أمضى خمسة عقود في الحياة العامة، دفعة حاسمة في السباق للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي لأزمة للفوز بالبيت الأبيض.

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