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رياضة

أخبار الرياضة.. بدر بانون يعلن انضمامه لـ الأهلي.. مفاجأة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:

أعلن بدر بانون، قائد الرجاء البيضاوي المغربي، انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مضاعفة مكافآت الفوز للاعبي الفريق.

بات قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك على موعد لخوض المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، بعد انتصار كل منهما في ذهاب وإياب نصف النهائي، والصعود رسميًا إلى نهائي البطولة. 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد انضمام المدافع المغربي بدر بانون، إلى النادي الأهلي بعد نهاية مشواره مع الرجاء المغربي.

يستعد فريقي الاهلي والزمالك لمواجهة صعبة للغاية في نهائي مصري خالص في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي الفريقين منافسيهما في نصف نهائي البطولة.

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