AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تسريحة شعر تصيبك بالعصبية والتوتر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:41 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يعد لف شعرك حول إصبعك وشده في دائرة المعروف أيضًا باسم تدوير الشعر عادة شائعة إلى حد ما ولف شعرك جزءًا من مجموعة من السلوكيات تسمى "التململ"، وقد يقوم الأطفال ، على وجه الخصوص ، بلف شعرهم كوسيلة للتهدئة الذاتية لتهدئة القلق ، أو الاسترخاء قبل النوم ، أو ببساطة التعامل مع الملل.

ووفقا لموقع health line يمكن أن تكون عادة برم شعرك عادة عصبية ، ولكن هناك أوقات يمكن أن تكون علامة على وجود حالة صحية أساسية.



يمكن أن يتصاعد دوران الشعر من عادة عصبية أو إلهاء في مرحلة الطفولة إلى سلوك متكرر يركز على الجسم، وهناك أيضًا اعتقاد بأن عادات تدوير الشعر يمكن أن تؤدي إلى هوس نتف الشعر وهي حالة تسبب رغبة شديدة في نتف شعرك.



يمكن أن يؤذي لف شعرك أيضًا شعرك مما يؤدي إلى عقده ونهايته المتقصفة وتكسر الشعر ويمكن أن يكون لف الشعر بعض الآثار الجانبية قد تشمل هذه:

تكسر الشعر وضعف الخصل
شعر متشابك ومعقد
بقع الصلع وتساقط الشعر
ينتهي الانقسام


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل علاج لتساقط الشعر بـ 9 أنواع مختلفة

أفضل علاج لتساقط الشعر عند الرجال

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

ابدأ من اليوم.. روتين لمنع تساقط الشعر في الشتاء

ترشيحاتنا

شعراوي: محافظات المرحلة الثانية تنهي استعداداتها للانتخابات البرلمانية يومي السبت والأحد المقبلين

تفوق على أوباما.. بايدن يكتسح بأعلى نسب تصويت في تاريخ أمريكا

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ سكان هذه المحافظات

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

المشدد 15 عاما لـ 59 متهما وبراءة 29 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

ضبط شخص يعرض زوجته على راغبى المتعة الحرام على فيس بوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا في مصر.. سعر ومواصفات سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021.. صور

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر