تسريحة شعر تصيبك بالعصبية والتوتر

يعد لف شعرك حول إصبعك وشده في دائرة المعروف أيضًا باسم

عادة شائعة إلى حد ما ولف شعرك جزءًا من مجموعة من السلوكيات تسمى "التململ"، وقد يقوم الأطفال ، على وجه الخصوص ، بلف شعرهم كوسيلة للتهدئة الذاتية لتهدئة القلق ، أو الاسترخاء قبل النوم ، أو ببساطة التعامل مع الملل.





ووفقا لموقع health line يمكن أن تكون عادة برم شعرك عادة عصبية ، ولكن هناك أوقات يمكن أن تكون علامة على وجود حالة صحية أساسية.













يمكن أن يتصاعد دوران الشعر من عادة عصبية أو إلهاء في مرحلة الطفولة إلى سلوك متكرر يركز على الجسم، وهناك أيضًا اعتقاد بأن عادات تدوير الشعر يمكن أن تؤدي إلى هوس نتف الشعر وهي حالة تسبب رغبة شديدة في نتف شعرك.













يمكن أن يؤذي لف شعرك أيضًا شعرك مما يؤدي إلى عقده ونهايته المتقصفة وتكسر الشعر ويمكن أن يكون لف الشعر بعض الآثار الجانبية قد تشمل هذه:





تكسر الشعر وضعف الخصل

شعر متشابك ومعقد

بقع الصلع وتساقط الشعر

ينتهي الانقسام







