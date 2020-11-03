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مرأة

خففي التعرض للشمس.. نصائح للحفاظ على لون الشعر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:27 م
لون الشعر
لون الشعر
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أسماء عبد الحفيظ

تفضل أغلب الفتيات الحفاظ على لون الصبغة فى شعرهن أكبر فترة ممكنة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك النصائح الأساسية للحفاظ على لون شعرك.

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني هذه النصائح لمتابعيها:

-تجنبى الخروج كثيرًا في فترات الشمس الحارقة لحماية الشعر من الجفاف.

-ارتداء قبعة أثناء الخروج في الشمس.

-بل الشعر ووضع البلسم عليه قبل النزول إلى حمام السباحة أو البحر أو الجلوس في الشمس.

-استخدام مياه نظيفة لغسل الشعر، يمكن شراء دش مناسب يستطيع فلترة المياه بطريقة أتوماتيكية من الداخل، وهذه الأنواع أصبحت متاحة الآن في الأسواق.

-الحفاظ على رطوبة الشعر وعدم تعرضه للجفاف لفترات طويلة.

-دهان الطبقة الخارجية من الشعر بالزيت أو كريم السباحة المناسب لنوع شعرك قبل نزول الماء.

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