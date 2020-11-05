جامعة بنها تكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. صور

شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة شملت كوكبة عظيمة من أبطالها.





جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وطلاب الجامعة.





وخلال الحفل قام رئيس الجامعة بتكريم بعض أبطال حرب أكتوبر المجيدة وهم اللواء مهندس حسين مسعود والذي تولي عدة مناصب منها وزيرا للطيران المدني واللواء بحري نبيل عبد الوهاب بطل عملية إيلات واللواء مهندس محمد ربيع الملقب بمهندس الصواريخ والبطل المقاتل هنيدي مهدي ابو شريف 133 عملية قتالية وقام بأسر أول أسير إسرائيلي في حرب الاستنزاف والبطل المقاتل احمد ادريس صاحب شفرة المعركة والبطل المقاتل قبطان محمود سعد أحد أبطال تدمير الحفار الاسرائيلي والبطل المقاتل دكتور كيميائي محمد نور بطل معركة كبريت والبطل المقاتل علي عبد الغني والذي كان ضمن فريق تدمير المدمرة إيلات.





من جانبه وجه السعيد التحية نيابة عن أسرة جامعة بنها لأبطال حرب أكتوبر وشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن والتصدي للإرهاب الغاشم.





وأكد رئيس جامعة بنها أن عيد القوات المسلحة من أهم الأعياد الوطنية في مصر فحرب أكتوبر هو يوم العزة والكرامة ونتعلم منها التخطيط والمثابرة والعمل الجماعي والاجتهاد من أجل الوصول إلى هدف أسمى لذلك يجب على كل فرد منا أن يؤدي دوره في المجتمع بجد واجتهاد من أجل تحقيق النجاح.