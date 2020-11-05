AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة بنها تكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. صور

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:56 ص
جانب من التكريم
جانب من التكريم
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة  شملت كوكبة عظيمة من أبطالها.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وطلاب الجامعة.

وخلال الحفل قام رئيس الجامعة بتكريم بعض أبطال حرب أكتوبر المجيدة وهم اللواء مهندس حسين مسعود والذي تولي عدة مناصب منها وزيرا للطيران المدني واللواء بحري نبيل عبد الوهاب بطل عملية إيلات واللواء مهندس محمد ربيع الملقب بمهندس الصواريخ والبطل المقاتل هنيدي مهدي ابو شريف 133 عملية قتالية وقام بأسر أول أسير إسرائيلي في حرب الاستنزاف والبطل المقاتل احمد ادريس صاحب شفرة المعركة والبطل المقاتل قبطان محمود سعد أحد أبطال تدمير الحفار الاسرائيلي  والبطل المقاتل دكتور كيميائي محمد نور بطل معركة كبريت والبطل المقاتل علي عبد الغني والذي كان ضمن فريق تدمير المدمرة إيلات.

من جانبه وجه السعيد التحية نيابة عن أسرة جامعة بنها لأبطال حرب أكتوبر وشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن والتصدي  للإرهاب الغاشم.

وأكد رئيس جامعة بنها أن عيد القوات المسلحة من أهم الأعياد الوطنية في مصر فحرب أكتوبر هو يوم العزة والكرامة ونتعلم منها التخطيط والمثابرة والعمل الجماعي والاجتهاد من أجل الوصول إلى هدف أسمى لذلك يجب على كل فرد منا أن يؤدي دوره في المجتمع بجد واجتهاد من أجل تحقيق النجاح.
جامعة بنها تكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. صور
جامعة بنها تكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. صور
جامعة بنها تكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. صور
جامعة بنها تكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. صور
جامعة بنها تكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. صور
جامعة بنها تكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. صور
جامعة بنها تكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. صور
جامعة بنها تكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. صور
جامعة بنها تكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة بطل.. الرقيب إبراهيم عبدالعال وتدمير أحدث الدبابات الإسرائيلية في نصر 73

البطل يوسف بغدادي يروي كواليس مهام سلاح المهندسين في حرب أكتوبر.. فيديو

معجزة عسكرية.. أحمد موسى في ذكرى أكتوبر: تحية لكل أبطال وشهداء الحرب

رئيس جامعة بنها: حريصون على تدريب وتأهيل القيادات الشبابية

محافظ الغربية: انتصارات أكتوبر تمنحنا القدرة على هزيمة اليأس

بطولات وقدوة.. ندوة عن انتصارات حرب أكتوبر بتجارة بنها.. صور

ترشيحاتنا

77 % بايدن و21 % ترامب.. ماذا يريد يهود أمريكا؟

ولاية جورجيا.. ترامب يحصل على 49.7% مقابل 49.1% لـ جو بايدن

سعره 173 مليون جنيه.. شاهد انهيار قصر أثري أثناء ترميمه

شاهد.. أمطار غزيرة على الطائف بالسعودية تسقط صخرة ضخمة فوق سيارة

ترامب يرفض الرحيل.. سيناتور ديمقراطي: تنبؤاتي تتحقق على أرض الواقع

حدث ليلا.. 6 أصوات تفصل جو بايدن عن البيت الأبيض.. وبدر بانون يعلن انتقاله لـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها