AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد اكتشاف سلالة متحورة من كورونا.. الدنمارك تعدم جميع حيوانات المنك بإجمالي 17 مليونا.. شاهد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:09 م
الدنمارك تعدم جميع
الدنمارك تعدم جميع حيوانات المنك
Advertisements
يارا زكريا

قررت الدنمارك إعدام جميع حيونات المنك، والتي يصل عددها في البلاد إلى 17 مليونًا بعد اكتشاف نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، إن هذه الخطوة ضرورية لحماية العالم، حيث استمر تفشي وباء مزارع المنك في الدنمارك على الرغم من الجهود المبذولة لإعدام الحيوانات.

 

وأضافت «فريدريكسن» في مؤتمر صحفي، أن الفيروس المتحور في طيور المنك المستزرعة يمكن أن يكون له عواقب مدمرة على جميع أنحاء العالم، وأن الإجراء كان ضروريًا، خاصة أنه قد يشكل خطرًا على فعالية لقاح مستقبلي. 


وأظهر تقرير صادر عن وكالة حكومية في الدنمارك أن الطفرة أصابت حتى الآن 12 شخصًا في الجزء الشمالي من البلاد، لتوضح فريدريكسن أنه سيتم نشر الشرطة والجيش لتسريع عملية الإعدام، خاصة أن السلالة الجديدة أظهرت حساسية متناقصة تجاه الأجسام المضادة.


واستندت النتائج، التي تمت مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إلى الاختبارات المعملية التي أجراها معهد المصل الحكومي، وهو السلطة الدنماركية التي تتعامل مع الأمراض المعدية.

 

ودعا رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، يوم الجمعة إلى إجراء تحقيقات علمية واسعة النطاق حول القضية المعقدة خارج الصين والمتعلقة بحيوان المنك الذي بدوره ينقل الفيروس إلى البشر.


الدنمارك هي واحدة من المصدرين الرئيسيين لفراء المنك في العالم، وتنتج ما يقدر بنحو 17 مليون فراء سنويًا، ووفقًا لتقديرات الحكومة، قد يكلف إعدام 15 مليون حيوان المنك في البلاد إلى خسارة  ما يصل إلى 785 مليون دولار، كما أعدمت حيوانات المنك في هولندا وإسبانيا بعد اكتشاف إصابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرعاية الصحية: تعاون مع نوفو نورديسك لخدمة مرضى السكر بالتأمين الصحي

إيران تعدم المصارع نافيد أفكاري سرًا.. غضب دولي ودعوات لمعاقبة طهران

زعيم حزب يميني متطرف يحرق نسخة من القرآن في الدنمارك.. فيديو

إعدام مليون حيوان أليف تسببت في انتشار كورونا

استقالة عمدة كوبنهاجن بسبب فضائح جنسية

ترشيحاتنا

صحيفة مغربية عن أداء بدر بانون أمام الزمالك: كارثة في دفاع الرجاء

فى عيد ميلاد داود حسين.. جنسيته الأصلية وتحوله إلى الكويتية

شوبير يعلق على تأهل الزمالك.. هي الـ 15 لمصر

مصري الجنسية.. حكم بحبس موظف في مجلس الأمة الكويتي 5 سنوات

صوفيا لورين تكشف عن أسفها الأكبر فى حياتها

شوبير يكشف عن أزمة تواجه الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا في مصر.. سعر ومواصفات سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021.. صور

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر