الكرملين يحذر من عواقب سلبية جراء حالة الغموض في الانتخابات الأمريكية

حذرت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، من عواقب سلبية إزاء حالة الغموض التي تحوم حول نتائج الانتخابات الأمريكية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس، التعليق على آخر التطورات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية طالما لم يتم الإعلان عن نتائج التصويت.





وردا على سؤال من الصحفيين، أكد بيسكوف، أن الوضع الحالي حول الانتخابات الأمريكية لا يسمح بالتعليق عليها بأي شكل من الأشكال، قائلا: "في هذه الحالة نفضل بطبيعة الحال أخذ فاصل وننتظر أي وضوح فيما يجري".





كما رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية الإجابة عن سؤال بشأن عدم توجيه اتهامات إلى روسيا حتى الآن بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، موضحا: "في الولايات المتحدة يرون للأسف الشديد في كل ما يتعلق ببلدنا بمثابة للرداء الأحمر بالنسبة للثور، ولذلك دعونا نمتنع عن أي تعليقات الآن. ويجب على الأمريكيين حل مشاكلهم بأنفسهم".



