"ضي" يعلن نتائج فرز "ما بعد الكورونا".. وافتتاح المهرجان السبت 28 سبتمبر الجارى

أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، فى بيان له ظهر اليوم الخميس، نتائج الفرز الثانى في مجالات الفن التشكيلي والشعر والقصة القصيرة والموسيقي، لمسابقة "ما بعد الكورونا"، كما حدد السبت 28 نوفمبر الجارى موعدا لإفتتاح المهرجان على أن تستمر فعالياته لمدة شهر كامل.





يترأس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، وتقام المسابقة بالتعاون مع مؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع وبرعاية الشيخ الفنان طلال زاهد.





شهدت المسابقة إقبالا كبيرا على المشاركة فى كافة فروعها، وجرى فرز الأعمال المتقدمة لها واختيار المرشحة منها بين نحو 2000 شخص تقدموا بأعمالهم فى كافة فروعها، فيما يشارك 40 فنانا كبيرا بأعمالهم خارج التحكيم.

وتضم لجنة الفرز الدكتور مصطفي الفقي والدكتور حسن عبد الفتاح والدكتور أحمد نبيل سليمان والدكتور طارق الكومي والناقد التشكيلي هشام قنديل، ويترأس اللجنة العليا الدكتور شاكر عبد الحميد.

فيما تضم لجنة تحكيم الفن التشكيلي برئاسة الفنان محمد عبلة، الفنان طارق الكومي والدكتور عادل ثروت والفنان السعودي سمير الدهام والدكتور سعيد بدر.

وشهدت نتائج الفرز الثانى للمسابقة إضافة 34 عربيا متنافسا فى كافة فروعها، و 34 عملا لفنانين كبار خارج التحكيم، و 10 متنافسين فى الموسيقى و 55 متنافسا فى النحت والخزف، و 56 متنافسا فى الرسم والجرافيك، و 24 متنافسا فى القصة، و 122 متنافسا فى التصوير.

وشملت أعمال الفرز الأول 27 فنانا عربيا فى مجالات التصوير والرسم والجرافيك والنحت، و 164 عملا فى التصوير، و 137 عملا فى الرسم والجرافيك، و 83 عملا فى النحت.

وأرجع الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، فكرة المسابقة والمعرض، إلي الشيخ طلال زاهد، وهي الفكرة الأولي علي المستوي العربي التى تنفذ فى صورة مسابقة بين متنافسين مصريين وسعوديين وعرب مقيمين داخل البلدين، أنتجوا أعمالهم وإبداعاتهم خلال فترة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ويسمح نظام المسابقة، ومجموع جوائزها 750 ألف جنيه، بتقدم كل شخص بأكثر من عمل بعد استيفاء شروطها فى كل فرع منها، على أن يتخذ أتيليه "ضى" إجراءات القيام بتقديمه بالشكل اللائق، وتم تحديد خمس لجان لتقييم وتحكيم الأعمال الفائزة بجوائز المسابقة.