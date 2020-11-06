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برلمان

فرج عامر عن إغلاق المقاهي ليلة مباراة الأهلي والزمالك: لا يوجد أي تخوفات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
النائب فرج عامر،
النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
تحفظ النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، رئيس نادي سموحة، على مطالب البعض بإغلاق المقاهي، أثناء مباراة الأهلي والزمالك، في نهائية دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في 27 نوفمبر الجاري.

وقال النائب فرج عامر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها الأهلي والزمالك، ولا يوجد أي تخوفات من تصرفات الجمهور في تلك المباراة.

وناشد عضو مجلس النواب، جماهير الناديين، بالتحلي بالروح الرياضة، وعدم إثارة أي مشكلات، لأنها في النهاية مجرد مبارة كرة قدم.

كانت البعض قد طالب بإغلاق المقاهي ليلة مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ تخوفًا من حدوث أي أعمال شغب بين مشجعي الفريقين، وتجنبًا لإحداث حالة من الاحتقان.

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