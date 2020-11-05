AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بصوته الفخيم.. أحمد مجدي شاب يقلد مذيعي إذاعة القرآن الكريم.. فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:32 م
أحمد مجدي يقلد مذيعي
أحمد مجدي يقلد مذيعي إذاعة القرآن الكريم
Advertisements
يارا زكريا .. تصوير: علي الخشاب

صوتًا فخيمًا يمتلكه الشاب العشريني أحمد مجدي خريج كلية العلوم مستخدمًا إياه في توصيل عدد من الرسائل القيمة للناس في مجالات عدة، أبرزها: الكمياء والتاريخ والفلسفة والدين، لذا كان دائم الحرص على تقليد أصوات مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

 يروى " أحمد" لـ "صدى البلد" في ندوة حوارية قصة تقليده لأصوات مذيعي إذاعة القرآن قائلًا: " تربيت على حب الإذاعة منذ الصغر مثل كثير من المصريين وغيرهم أيضًا ببرنامجها المتنوعة ومذيعها أصحاب اللغة العربية الصحيحة والصوت الجميل الفخم". 

 

"إذاعة القرآن الكريم من القاهرة"، "منتصف الليل"، "كان الصحابة على عهد رسول الله يستفتنونه في أمور دينهم فيفتيهم.. وامتدادا لهذا المنتهج الاسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج -بريد الاسلام-"، كانت هذه أبرز الوصلات الإعلانية التي قلدها أحمد في فيديو حقق ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي

 

يعتمد " أحمد" على التعليق الصوتي بشكل كبير، حيث يرأى أنه أداء صوتية تساعد على التحكم في طبقات الصوت ونبرته بشكل كبير ومؤثر من خلال  نقل المشاعر المختلفة، والتي تكمن بداخل كل إنسان كفرح وحزن واندهاش وغيرها مما يساعد في إيصال أي رسالة لها مضمون ومحتوى خاصة لو كان يفيد الناس.

 

وتختص الإذاعة العريقة بإذاعة القرآن الكريم والبرامج الإسلامية منذ 29 مارس 1964، وتمتع الشبكة بنخبة من المذيعين والمحاورين على مدار تاريخها الإعلامي المميز، ومن بينهم: الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب، والدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، والدكتور عبد الصمد دسوقى، رئيس إذاعة القرأن الكريم الأسبق

 

اقرأ أيضًا: قبل انتهاء عيد الحب.. شاهد وصايا الحكيم بتاح حتب لحياة سعيدة


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. إهانة شخص لإذاعة القرآن الكريم

سعد المطعني : إذاعة القرآن الكريم هي أم الإذاعات على مستوى العالم العربي والإسلامي.. فيديو

هاجر سعد الدين: إذاعة القرآن الكريم منهل للعلم والثقافة للإنسان المصري.. فيديو

تامر أمين يعتذر لرئيس إذاعة القرآن الكريم على الهواء.. فيديو

رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق يرد على سخرية وتهكم محمد أشرف

رئيس إذاعة القرآن الكريم: نقبل النقد بصدر رحب.. ونرفض الاستهزاء

ترشيحاتنا

الأهلي ضد الزمالك.. كاف يعلن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

شوبير يكشف عن أزمة تواجه الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

هعمل دور جنيّة بمسلسل وادي الجن.. بشرى تكشف عن عمل جديد

السلطات الأمريكية تعتقل 9 أشخاص بسبب أعمال شغب في بورتلاند

علماء يكشفون إشارة راديو غامضة قادمة من خارج الكوكب

صدق عليهما الرئيس.. تعديلان على قانون الضريبة العقارية لتخفيف العبء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا في مصر.. سعر ومواصفات سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021.. صور

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر