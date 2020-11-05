بصوته الفخيم.. أحمد مجدي شاب يقلد مذيعي إذاعة القرآن الكريم.. فيديو

صوتًا فخيمًا يمتلكه الشاب العشريني أحمد مجدي خريج كلية العلوم مستخدمًا إياه في توصيل عدد من الرسائل القيمة للناس في مجالات عدة، أبرزها: الكمياء والتاريخ والفلسفة والدين، لذا كان دائم الحرص على تقليد أصوات مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

يروى " أحمد" لـ "صدى البلد" في ندوة حوارية قصة تقليده لأصوات مذيعي إذاعة القرآن قائلًا: " تربيت على حب الإذاعة منذ الصغر مثل كثير من المصريين وغيرهم أيضًا ببرنامجها المتنوعة ومذيعها أصحاب اللغة العربية الصحيحة والصوت الجميل الفخم".

"إذاعة القرآن الكريم من القاهرة"، "منتصف الليل"، "كان الصحابة على عهد رسول الله يستفتنونه في أمور دينهم فيفتيهم.. وامتدادا لهذا المنتهج الاسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج -بريد الاسلام-"، كانت هذه أبرز الوصلات الإعلانية التي قلدها أحمد في فيديو حقق ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

يعتمد " أحمد" على التعليق الصوتي بشكل كبير، حيث يرأى أنه أداء صوتية تساعد على التحكم في طبقات الصوت ونبرته بشكل كبير ومؤثر من خلال نقل المشاعر المختلفة، والتي تكمن بداخل كل إنسان كفرح وحزن واندهاش وغيرها مما يساعد في إيصال أي رسالة لها مضمون ومحتوى خاصة لو كان يفيد الناس.

وتختص الإذاعة العريقة بإذاعة القرآن الكريم والبرامج الإسلامية منذ 29 مارس 1964، وتمتع الشبكة بنخبة من المذيعين والمحاورين على مدار تاريخها الإعلامي المميز، ومن بينهم: الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب، والدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، والدكتور عبد الصمد دسوقى، رئيس إذاعة القرأن الكريم الأسبق.