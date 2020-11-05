دراسة تثير الجدل.. اكتشاف حالات تعاني من آثار كورونا دون إصابة

خضع المرضى أيضًا لاختبار RT-PCR لاستبعاد احتمال الإصابة بعدوى COVID.

وعند التحقق من تاريخهم الطبي، اشتكى عدد قليل من المرضى من سعال خفيف ونوبة حمى في الأشهر الأولى من العام، عندما لم تكن معدلات كورونا COVID-19 ترتفع بشكل واضح كما هو الحال الآن.

وعند التحقق من تاريخهم الطبي، اشتكى عدد قليل من المرضى من سعال خفيف ونوبة حمى في الأشهر الأولى من العام، عندما لم تكن معدلات كورونا COVID-19 ترتفع بشكل واضح كما هو الحال الآن.

اقترح المزيد من الباحثين أن بعض المرضى كانوا أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات رئوية ، تليف الرئة، وهي مشاكل تهدد الحياة، حتى أن البعض طلب دعمًا ثابتًا للأكسجين للعودة إلى الحياة كما فعلوا قبل فيروس كورونا COVID.

الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن المرضى المعنيين أظهروا نفس الآفات وعلامات التدهور في أعضائهم الحيوية، تمامًا مثل مرضى COVID الآخرين.

جعلت الحالات الأخيرة COVID-19 أكثر تعقيدًا، في حين أن خطر الإصابة بفيروس COVID طويل الأمد موجود بشكل أساسي بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاطر أعلى أو لديهم أعراض نموذجية قليلة في الأسبوع الأول من الإصابة ، لدينا الآن دليل يشير إلى أن SARS-COV-2 يمكن أن يتسبب في ظهور أعراض متكررة تدوم طويلًا، أولئك الذين يعانون من أخف أشكال العدوى أو لديهم أعراض طفيفة.





يتكهن الأطباء أيضًا بأن الأشخاص الذين تقدموا للإبلاغ عن هذه الأعراض هم فقط جزء من المجموعة التي ربما لم يتم تشخيصها أو تشخيصها بشكل خاطئ بـ COVID-19 ، وبالتالي يمكن أن تكون قد ساهمت في ارتفاع المرض في الهند ، وهو ثاني أسوأ دولة تضررت في العالم.





أدت المضاعفات أيضًا إلى جعل الخبراء يعيدون تأكيد قيمة الاختبار والتشخيص، لا يمكن للاختبارات الدقيقة فقط تنبيه السلطات لاتخاذ الإجراء الصحيح ، ولكن أيضًا تساعد الكثيرين المعرضين للخطر في الحصول على العلاج اللازم.