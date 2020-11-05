دراسة تثير الجدل.. اكتشاف حالات تعاني من آثار كورونا دون إصابة

كشفت مجموعة تقارير جديدة عن أن هناك عددا من المرضى عانوا من الآثار المترتبة من الإصاية بـ فيروس كورونا دون الإصابة به من الأساس.
وأفادت التقاير، بأن أكثر المشكلات شيوعا التي تم الإبلاغ عنها، التي شاركها الأشخاص شملت السعال الجاف وضيق التنفس والتعب المزمن، وهي أمور شائعة إلى حد ما مع أعراض فيروس كورونا COVID الطويلة.
خضع المرضى أيضًا لاختبار RT-PCR لاستبعاد احتمال الإصابة بعدوى COVID.
وعند التحقق من تاريخهم الطبي، اشتكى عدد قليل من المرضى من سعال خفيف ونوبة حمى في الأشهر الأولى من العام، عندما لم تكن معدلات كورونا COVID-19 ترتفع بشكل واضح كما هو الحال الآن.
خضع المرضى أيضًا لاختبار الأجسام المضادة Ig ، والذي أظهر أن المرضى لديهم أجسام مضادة إيجابية لـ COVID ، مما يشير إلى وجود عدوى سابقة.
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أكدت العدوى السابقة وتفاصيل الأعراض أنه من المحتمل جدًا أن يكون المرضى، عانوا من فيروس كورونا COVID-19 لكن لم يتم تشخيصهم.
الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن المرضى المعنيين أظهروا نفس الآفات وعلامات التدهور في أعضائهم الحيوية، تمامًا مثل مرضى COVID الآخرين.
وأكدت الأشعة المقطعية نفس الشيء، لقد لوحظ أن المرضى أظهروا أعراضًا تشبه بقايا فيروس كورونا COVID الخفيفة ، بما في ذلك ندبات الرئة ، والغموض في الصدر (مما قد يؤدي إلى تأخر الاستجابة المناعية وأعراض الجهاز التنفسي) ، مما يجعل الأمر أكثر وضوحًا أن المرضى أصيبوا بعدوى COVID النشطة في مرحلة ما.
اقترح المزيد من الباحثين أن بعض المرضى كانوا أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات رئوية ، تليف الرئة، وهي مشاكل تهدد الحياة، حتى أن البعض طلب دعمًا ثابتًا للأكسجين للعودة إلى الحياة كما فعلوا قبل فيروس كورونا COVID.
جعلت الحالات الأخيرة COVID-19 أكثر تعقيدًا، في حين أن خطر الإصابة بفيروس COVID طويل الأمد موجود بشكل أساسي بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاطر أعلى أو لديهم أعراض نموذجية قليلة في الأسبوع الأول من الإصابة ، لدينا الآن دليل يشير إلى أن SARS-COV-2 يمكن أن يتسبب في ظهور أعراض متكررة تدوم طويلًا، أولئك الذين يعانون من أخف أشكال العدوى أو لديهم أعراض طفيفة.
يتكهن الأطباء أيضًا بأن الأشخاص الذين تقدموا للإبلاغ عن هذه الأعراض هم فقط جزء من المجموعة التي ربما لم يتم تشخيصها أو تشخيصها بشكل خاطئ بـ COVID-19 ، وبالتالي يمكن أن تكون قد ساهمت في ارتفاع المرض في الهند ، وهو ثاني أسوأ دولة تضررت في العالم.
أدت المضاعفات أيضًا إلى جعل الخبراء يعيدون تأكيد قيمة الاختبار والتشخيص، لا يمكن للاختبارات الدقيقة فقط تنبيه السلطات لاتخاذ الإجراء الصحيح ، ولكن أيضًا تساعد الكثيرين المعرضين للخطر في الحصول على العلاج اللازم.
حتى أولئك الذين يعانون من عدوى خفيفة أو معتدلة يمكن أن يستغرقوا بعض الوقت للعودة إلى الحياة الطبيعية.
اقترحت إرشادات CDC أيضًا أن COVID-19 يمكن أن يسبب أيضًا مرضًا طويل الأمد للمرضى الأصحاء الذين لا يعانون من مشاكل طبية موجودة مسبقًا. ومن ثم ، بغض النظر عن العمر أو الصحة أو الشفاء ، يحتاج الناس إلى رعاية من اليوم الأول من الشفاء.