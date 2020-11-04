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قبل الموجة الثانية.. تعرف على أعراض فيروس كورونا طويلة المدى

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
حذرت الكثير من الدراسات العلمية أن هناك طفرات من فيروس كورونا يمكن أن تكون أشرس من الفترة الماضية، كما تعرضت بعض البلاد إلى موجة ثانية من كورونا فيروس.

لذلك كشف موقع "express"، عن أعراض فيروس كورونا طويلة المدى.

تشمل أعراض COVID الطويلة الأخرى ما يلي:

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1- التعب يُبلغ الأشخاص الذين يُشتبه في معاناتهم من فيروس كورونا لفترات طويلة عن إرهاق مستمر وإرهاق شديد، أفاد الخبراء أنهم يكافحون من أجل القيام حتى بالأنشطة الأساسية مثل صعود الدرج.

2- الأوجاع والآلام تعد آلام العضلات وآلامها من الأعراض الشائعة لـ COVID-19 - إذا كانت أطرافك لا تزال تشعر بالألم والثقل بعد أسابيع أو أشهر من تشخيصك  فقد تكون تعاني من مشاكل معرفية لفيروس كورونا لفترة طويلة، في حين أن المشكلات الإدراكية ليست من الأعراض المعترف بها من الفيروس، هناك أدلة متزايدة على أن الضباب الدماغي وصعوبات التركيز وفقدان الذاكرة قد تكون آثارًا طويلة المدى لـ COVID-19. 

3- ضيق التنفس  ترى فرق البحث أن نسبة جيدة من الأشخاص يبلغون عن مشاكل تنفسية مستمرة مثل ضيق التنفس في الأسابيع والأشهر التي تلي ظهور الأعراض لأول مرة.

4- السعال الجاف، كان السعال الجاف الجديد والمستمر أحد الأعراض الأولى المعروفة لـ COVID-19 ، والتي أبلغ عدد كبير من الأشخاص عن استمرارها بعد فترة التعافي المعتادة التي تبلغ أسبوعين.

5- فقدان حاسة التذوق أو الشم - من الأعراض الأخرى التي تعترف بها منظمة الصحة العالمية فقدان أو تغيير حاسة الشم أو التذوق. 

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