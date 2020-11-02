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مرأة

يدمرها .. دراسة: فيروس كورونا يمنع تكوين هذه الخلايا في الجسم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:30 م
فيروس كورونا يمنع
فيروس كورونا يمنع تكوين هذه الخلايا في الجسم
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن فيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس المسؤول عن فيروس كورونا Covid-19 ، قد لا يدمر خلايا الدم الحمراء الرئيسية فحسب، بل يمنع أيضًا تكوين خلايا جديدة.

 قام باحثون من جامعة FEFU في روسيا بالتعاون مع اليابان بالتحقيق في كيفية تأثير فيروس كورونا Covid-19 على خلايا الدم الحمراء.

كريات الدم الحمراء هي خلايا الدم الحمراء المسؤولة في الجسم عن نقل بروتين الهيموجلوبين الغني بالحديد الذي يحمل الأكسجين.

ووفقا لموقع "timesofindia"، قد يتسبب فقدان كريات الدم الحمراء في تلف الخلايا العصبية في الدماغ والأوعية الدموية والأجزاء الداخلية، مع الأخذ في الاعتبار أنها لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يحدث فشل أعضاء متعددة، وبدون خلايا الدم الحمراء الخاصة به، يبدأ المريض في الاختناق.

يقترح البحث أن العلاج الفعال لمثل هؤلاء المرضى هو إعطاء كتلة كريات الدم الحمراء وفيتامين ب 12.

وقالت الدراسة إن الانهيار المبكر لخلايا الدم الحمراء هو رد الفعل الأولي للجسم على فيروس سارس- COV-2 ، الذي يتصاعد تدريجيًا.

يمكن للمريض التعرف على علم الأمراض من خلال الشعور بطعم الحديد، ويحدث ذلك لأن الهيموجلوبين المنطلق من كريات الدم الحمراء في مجرى الدم يدخل في اللعاب.

وفقًا للعلماء ، فإن كل من يعاني من انخفاض الهيموجلوبين في خطر، وهؤلاء هم كبار السن ، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، والأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري ، والنساء الحوامل، والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة الأولية والمكتسبة ، مع تثبيط وظائف الدم، ومرضى فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان.

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أوضحت غالينا ريفا، الأستاذة في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية: "يدخل الفيروس إلى الظهارة ، حيث يتكاثر ، ثم يدخل مجرى الدم ويهاجم الأهداف، والتي يمكن أن تكون كلا من الظهارة الداخلية "الجهاز الهضمي والرئتين والجهاز البولي التناسلي" وكريات الدم الحمراء".

وقالت ريفا: "نعتقد أن الهدف الرئيسي للفيروس هو النخاع الأحمر ، حيث يتسبب في تلف البطانة ، وهي الأنسجة التي تنظم عادة هجرة الخلايا الناضجة إلى الدم".

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