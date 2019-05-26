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كارثة.. التدخين يؤدي إلى نقص الأكسجين وارتفاع كرات الدم الحمراء.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 07:34 م
التدخين
التدخين
محمد القاضي
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إن التدخين يؤدي إلى نقص الأكسجين بجسم الإنسان.

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «المدخن لديه نقص أكسجين، وعندما يقوم بتحليل الدم يلاحظ أن كرات الدم الحمراء مرتفعة بسبب نقص الأكسجين».

وتابع: «ارتفاع كرات الدم الحمراء خطر على صحة الإنسان لأنها علامة من علامات نقص الأكسجين»، موضحا: «نقص الأكسجين قد يتسبب في كارثة وهي تغير لزوجة الدم».

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