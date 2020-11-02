في ثوان .. فحص كورونا الجديد

تشمل الاختبارات المصرح بها للاختبار الفيروسي تلك التي تكشف عن الحمض النووي أو المستضد SARS-CoV-2 تقوم الاختبارات الفيروسية (الحمض النووي أو المستضد) بفحص عينات من الجهاز التنفسي (مثل مسحات الأنف أو الفم أو اللعاب) لتحديد ما إذا كانت هناك عدوى بفيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب COVID-19.
ويوصى بالاختبارات الفيروسية لتشخيص العدوى الحادة لكل من الأفراد الذين يعانون من الأعراض وغير المصحوبين بأعراض ، لتوجيه تتبع الاتصال ، وخيارات العلاج ، ومتطلبات العزلة بعض الاختبارات هي اختبارات نقطة الرعاية، ما يعني أن النتائج قد تكون متاحة في موقع الاختبار في أقل من ساعة ويجب إرسال الاختبارات الأخرى إلى المختبر ، وهي عملية قد تستغرق يومًا إلى يومين على الأقل.
ووفقًا لموقع cdc لم تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام اختبارات الأجسام المضادة لتشخيص عدوى السارس- CoV-2 ، ولا يوصي مركز السيطرة على الأمراض حاليًا باستخدام اختبار الأجسام المضادة كأساس وحيد لتشخيص العدوى الحادة.
وتعمل مجموعات البحث حول العالم الآن على ابتكار اختبارات تتجاوز تفاعل البوليميراز المتسلسل، فهناك العشرات من طرق التشخيص قيد التطوير ، وكلها تكتشف المواد الفيروسية ولكن بطرق مختلفة: بعضها يعدل لـ RT-PCR مما يجعل الاختبار أسرع أو أسهل في الاستخدام ؛ يستخدم آخرون أداة تحرير الجينات CRISPR للعودة إلى المقتطفات الجينية لـ SARS-CoV-2 ؛ والبعض يتعرف على الفيروس باستخدام البروتينات الموجودة على سطحه.