في ثوان .. فحص كورونا الجديد

للاختبار الفيروسي تلك التي تكشف عن الحمض النووي أو المستضد SARS-CoV-2 تقوم الاختبارات الفيروسية (الحمض النووي أو المستضد) بفحص عينات من الجهاز التنفسي (مثل مسحات الأنف أو الفم أو اللعاب) لتحديد ما إذا كانت هناك عدوى بفيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب COVID-19.

ويوصى بالاختبارات

لتشخيص العدوى الحادة لكل من الأفراد الذين يعانون من الأعراض وغير المصحوبين بأعراض ، لتوجيه تتبع الاتصال ، وخيارات العلاج ، ومتطلبات العزلة بعض الاختبارات هي اختبارات نقطة الرعاية،

ما يعني أن النتائج قد تكون متاحة في موقع الاختبار في أقل من ساعة ويجب إرسال الاختبارات الأخرى إلى المختبر ، وهي عملية قد تستغرق يومًا إلى يومين على الأقل.