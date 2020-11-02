بعد ارتفاع أعداد مصابي ربات البيوت .. نصائح لاستقبال ضيوفك في زمن كورونا

أعلنت وزارة الصحة ، أن هناك أرتفاع كبير و ملحوظ في اصابة ربات المنزل فيروس كورونا المستجد ، وذلك بسبب جلوسهم فترات طويلة في المنزل أو بسبب الزيارات العائلية.





كشف موقع hpsc، عن بعض الإرشادات و النصائح لاستقبال ضيوفك في زمن كورونا، كان أهمها ..





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-الحفاظ على التباعد الأجتماعي 2 متر

-عدم التقبيل و يفضل التلويح باليد أو الإيماءة أو الإنحناء.

- يرجى أن تطلب من أي ضيف يعاني من الأعراض مثل الحمي و السعال و ارتفاع درجات الحرارة البقاء في منزله.

- على الضيوف غسل أيديهم بالماء والصابون عند دخول منزلك.

- غطي فمك وأنفك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

-توفير المناديل الورقية فى الحمامات و غرفة استقبال الضيوف

-يجب ارتداء أغطية الوجه "الكمامة"إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على مسافة 2 متر.

- بعد مغادرة الزائرين يجب تنظيف الأسطح التي كانوا فيها تواصل معهم.



