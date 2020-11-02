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مرأة

بعد ارتفاع أعداد مصابي ربات البيوت .. نصائح لاستقبال ضيوفك في زمن كورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:30 م
نصائح لاستقبال ضيوفك
نصائح لاستقبال ضيوفك في زمن كورونا
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هاجر هانئ
أعلنت وزارة الصحة ، أن هناك أرتفاع كبير و ملحوظ في اصابة ربات المنزل فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب جلوسهم فترات طويلة في المنزل أو بسبب الزيارات العائلية.

كشف موقع hpsc، عن بعض الإرشادات و النصائح  لاستقبال ضيوفك في زمن كورونا، كان أهمها ..

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-الحفاظ على التباعد الأجتماعي 2 متر 
-عدم التقبيل و يفضل  التلويح باليد أو الإيماءة أو الإنحناء.
- يرجى أن تطلب من أي ضيف يعاني من الأعراض مثل الحمي و السعال و ارتفاع درجات الحرارة  البقاء في منزله.
- على الضيوف غسل أيديهم بالماء والصابون عند دخول منزلك.
- غطي فمك وأنفك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.
-توفير المناديل الورقية فى الحمامات و غرفة استقبال الضيوف 
-يجب ارتداء أغطية الوجه "الكمامة"إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على مسافة 2 متر.
- بعد مغادرة الزائرين  يجب تنظيف الأسطح التي كانوا فيها تواصل معهم.

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