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مرأة

راقبها جيدا.. أعراض تعني أن طفلك مصاب بكورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعد أعراض فيروس كورونا عند الأطفال كثيرة، أبرزها الإسهال والقيء وآلام المعدة والتى يجب اعتبارها من الأعراض الرسمية لـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 عند الأطفال.


وفقا لموقع برايت سايد فإن ما يقرب من نصف الأطفال لا تظهر عليهم أعراض معروفة عند الإصابة فيروس كورونا المستجد، مما يصغب  في تشخيص إصابتهم. يجب القلق إذا شعر الأطفال من آلام في المعدة مع إسهال وقيء؛ حيث انها احد العلامات البارزة بأنهم مصابين بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19.

تعد العلامات المرتبطة بالأمعاء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإصابة الأطفال بـ فيروس كورونا المستجد ويعد السعال أحد أهم الأعراض لدى البالغين الذين أصيبوا بمرض خطير، ولم يكن السعال مؤشرا موثوقا على ما إذا كان الطفل مصابا بـ فيروس كورونا.

ما الذي يجعل قناع الوجه جيدًا للأطفال؟

- يجب أن يوضع قناع الوجه بشكل مريح على أنف وفم طفلك دون أي فجوات ويجب ألا يعيق قدرته على التنفس بشكل مريح بأي شكل من الأشكال.

-يجب أن يرتدي أي طفل فوق سن الثانية قناعًا في أي وقت يكون فيه في مكان عام حيث يصعب التباعد الجسدي ، كما هو الحال في محل بقالة.

-الأوقات الوحيدة التي يكون فيها من الآمن لطفلك عدم ارتداء قناع هو داخل منزله ، أثناء السباحة ، أو عند اللعب بالخارج مع أطفال آخرين على مسافة 6 أقدام.

إليك حيل بسيطة لـ تقوية المناعة طفلك

١-تناول معلقة صغيرة من عسل نحل صباحا وعلي مرضي السكر التأكد من ضبط مستواه 
٢- تناول معلقة صغيرة من زيت زيتون قبل وجبة الغذاء 
٣- تناول طبق السلاطة الخضراء  الذي يضم الجزر والفلفل الالوان والجرجير والسلق والخيار والطماطم وعليهم عصير ليمون 
٤- تناول الاسماك  مثل الماكريل والتونة والسردين والدراك والسلمون 
٥- تناول كوب عصير برتقال يوميا 
٦- تناول كوب لبن حليب يوميا 
٧- تناول معلقة بذور الكتان مع كوب زبادي مساء يوميا 
٨-واخيرا الاكثار من شرب المياه


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