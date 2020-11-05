الآلة تشبهني.. نسمة عبد العزيز: أعزف مقطوعات موسيقية شرقية على الماريمبا

حلت نسمة عبد العزيز عازفة آلة الماريمبا الموسيقية، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وابدعت نسمة عبد العزيز في العزف على آلة الماريمبا على الهواء.





وقالت نسمة عبد العزيز، :" حبيت الماريمبا منذ الصغر، وشعرت بأنها تشبهني بشكل كبير، ووالدتي كانت تخبرني بان العزف على الماريمبا يحتاج إلى طاقة كبيرة".





وأضافت نسمة عبد العزيز:" الماريمبا وسيلة لإظهار أحاسيسي التي أشعر بها داخلي سواء كانت حزنا أو فرحا "، مضيفة:" حاولت تقديم مقطوعات موسيقية معروفة ومشهورة على آلة الماريمبا".





وتابعت نسمة عبد العزيز:" بدأت في عزف مقطوعات موسيقية شرقية على ألة الماريمبا لتعريف المستمع بهذه الآلة، وكي تكون المقطوعات الموسيقية مألوفة لدى المستمع ".





وقالت الإعلامية منى الشاذلي:" نسمة عبد العزيز عندما تقدم المقطوعة الموسيقية تجعل المستمع يستمتع عند الاستماع ومشاهدة العرض الموسيقي".





وأضافت منى الشاذلي:" عازفة الماريمبا تعزف المقطوعات الموسيقية بحب وشغف وانسجام"، مضيفة:" ديزني لها سندريلا والموسيقى لها سندريلا خاصة بها وهي نسمة عبد العزيز".