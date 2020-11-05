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الآلة تشبهني.. نسمة عبد العزيز: أعزف مقطوعات موسيقية شرقية على الماريمبا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:00 م
نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز
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هاني حسين
حلت نسمة عبد العزيز عازفة آلة الماريمبا الموسيقية، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وابدعت نسمة عبد العزيز في العزف على آلة الماريمبا على الهواء.

وقالت نسمة عبد العزيز، :" حبيت الماريمبا  منذ الصغر، وشعرت بأنها تشبهني بشكل كبير، ووالدتي كانت تخبرني بان العزف على الماريمبا يحتاج إلى طاقة كبيرة".

وأضافت نسمة عبد العزيز:" الماريمبا  وسيلة  لإظهار أحاسيسي التي أشعر بها داخلي  سواء كانت حزنا أو فرحا "، مضيفة:"   حاولت تقديم مقطوعات موسيقية معروفة ومشهورة على آلة الماريمبا".

وتابعت نسمة عبد العزيز:"  بدأت في عزف مقطوعات موسيقية شرقية على ألة الماريمبا  لتعريف المستمع بهذه الآلة، وكي تكون المقطوعات الموسيقية مألوفة لدى المستمع ".

وقالت الإعلامية منى الشاذلي:" نسمة عبد العزيز عندما تقدم المقطوعة الموسيقية تجعل المستمع يستمتع عند الاستماع ومشاهدة العرض الموسيقي".

وأضافت منى الشاذلي:" عازفة الماريمبا تعزف المقطوعات الموسيقية بحب وشغف وانسجام"، مضيفة:" ديزني لها سندريلا والموسيقى لها سندريلا خاصة بها وهي نسمة عبد العزيز".

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