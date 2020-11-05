عازفة الماريمبا تبدع بعزف الدنيا ريشة في هوا.. فيديو

حلت نسمة عبد العزيز عازفة آلة الماريمبا الموسيقية، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي".





وأبدعت نسمة عبد العزيز في عزف اغنية "الدنيا ريشة في هوا" على آلة الماريمبا على الهواء.





وقالت نسمة عبد العزيز: "معظم المقطوعات الموسيقية التي تم عزفها قديما على آلة الماريمبا ثقيلة على الأذن ولن يفهمها المستمع العادي الأن، وحاولت ان عزف مقطوعات موسيقية مألوفة على الماريمبا لتعريف المستمعين بجمال هذه الآلة الموسيقية".





وتابعت نسمة عبد العزيز:" الماريمبا وسيلة لإظهار الأحاسيس التي أشعر بها داخلي سواء كانت حزنا أو فرحا ".





وقالت الإعلامية منى الشاذلي:" نسمة عبد العزيز عندما تقدم المقطوعة الموسيقية تجعل المستمع يستمتع عند الاستماع للموسيقي".





وأضافت منى الشاذلي:" عازفة الماريمبا تعزف المقطوعات الموسيقية بحب وشغف وانسجام"، مضيفة:" ديزني لها سندريلا والموسيقى لها سندريلا خاصة بها وهي نسمة عبد العزيز".