استمرار الفرز في 5 ولايات.. من الأقرب للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

لا تزال عمليات فرز الأصوات في 5 ولايات أمريكية، مستمرة حتى اليوم الخميس، حيث ينتظر الجميع الإعلان عن الرئيس الأمريكي الجديد، بين مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.









وفقا للنتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، حصد جو بايدن نحو 253 صوتا من المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب على 214 صوتا من المجمع الانتخابي، يحتاج مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن 17 صوتا، فيما يحتاج دونالد ترامب 56 صوتا.





وحتى يفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، يجب أن يحصل على أصوات ولايتين من اريزونا التي تمتلك 11 صوتا في المجمع الانتخابي، وكارولينا الشمالية التي تمتلك 15 صوتا في المجمع الانتخابي، ونيفادا صاحبة الـ 6 أصوات في المجمع الانتخابي، وجورجيا التي تمتلك 16 صوتا في المجمع الانتخابي، بصرف النظر عن نتائج ولاية بنسلفانيا صاحبة الـ 20 صوتا في المجمع الانتخابي.









كما يحتاج دونالد ترامب إلى الفوز بأصوات 3 ولايات من اريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا وجورجيا بالإضافة إلى أصوات بنسلفانيا الـ 20، ما يجعل بايدن صاحب الفرص الاقوى للفوز بهذه الانتخابات.









وأعلنت ولايات عدة استمرار عمليات الفرز، حيث تحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب استمرار وصول أوراق التصويت التي تمت عبر البريد، إلى مراكز الفرز.