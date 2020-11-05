كريم أبو زيد يطرح كليب فكك من الناس .. شاهد

طرح المطرب كريم أبو زيد، فيديو كليب "فكك من الناس" ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم من انتاج شركة ARPU وهاني عزيز.









وكان انتهى "أبو زيد" خلال الأيام الماضية من تصوير فيديو كليب "فكك من الناس"، وسيتم طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".









فكرة الكليب بسيطة ومصاحبة لكلمات الأغنية، والتي يتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والملحن والموزع الموسيقي أحمد أبو زيد، وقام كريم أبو زيد بوضع ألحان الأغنية بنفسه ، ويتولى إدارة أعماله ميمي فؤاد .









يذكر أن كريم أبو زيد شارك فى موسم رمضان قبل الماضى بمسلسل "ابن أصول".



