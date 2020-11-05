AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إحدى مقاطعات نيفادا تعلن استقبال الأصوات عبر البريد حتى 12 نوفمبر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:15 م
بطاقات التصويت في
بطاقات التصويت في الانتخابات الأمريكية
Advertisements
القسم الخارجي
قالت مقاطعة كلارك في ولاية نيفادا الأمريكية، إنه سيتم استقبال بطاقات الاقتراع في الانتخابات الأمريكية 2020 عبر البريد حتى 12 نوفمبر الجاري.

فيما ذكر مسؤول في ولاية نيفادا إن نتائج الانتخابات قد تتأخر حتى السبت المقبل، وفقا لشبكة "العربية".

ولا تزال عمليات فرز الأصوات في 5 ولايات أمريكية، مستمرة حتى اليوم الخميس، حيث ينتظر الجميع الإعلان عن الرئيس الأمريكي الجديد، بين مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب. 

وحسب النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، حصد جو بايدن نحو 253 صوتا من المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب على 214 صوتا من المجمع الانتخابي، يحتاج مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن 17 صوتا، فيما يحتاج دونالد ترامب 56 صوتا.

وحتى يفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، يجب أن يحصل على أصوات ولايتين من اريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا وجورجيا بصرف النظر عن نتائج ولاية بنسلفانيا. 

كما يحتاج دونالد ترامب إلى الفوز بأصوات 3 ولايات من أريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا وجورجيا بالإضافة إلى أصوات بنسلفانيا الـ 20، ما يجعل بايدن صاحب الفرص الاقوى للفوز بهذه الانتخابات. 

وأعلنت ولايات عدة استمرار عمليات الفرز، حيث تحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب استمرار وصول أوراق التصويت التي تمت عبر البريد، إلى مراكز الفرز. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. منافسة شرسة في فلوريدا.. وبايدن يحصل على 131 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 92 لترامب

ترامب يحسم ألاسكا وبنسلفانيا لصالحه بفارق كبير.. والمنافسة تشتعل في 5 ولايات

المنافسة تشتعل في نيفادا.. ترامب يتفوق على بايدن في ميشيجن

بعد تقاسم ترامب وبايدن عدد الأصوات.. وقف عمليات الفرز في ولاية نيفادا حتى صباح الخميس

منافسة شرسة.. بايدن يتقدم على ترامب في ويسكنسن بفارق ضئيل

الانتخابات الأمريكية 2020.. على ماذا يراهن ترامب؟

ترشيحاتنا

وداعًا لعامل الدليفري.. مهندس مصري يساهم في اختراع روبوت لتوصيل الطلبات

أمين الفتوى يوضح مقدار زكاة المال على الأرباح البنكية

وزير الخارجية: نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا لأماكن النزاعات يؤجج الصراع في المنطقة

محمد الشامي آخر من يعلم بانتقاله للاتحاد.. ورسالته للإسماعيلي: كان نفسي أكمل | خاص

القوات المسلحة تشارك فى تأمين الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

أمريكيون يسخرون من بطء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرجينيا هاني.. أول مصرية تتوج بـ لقب Miss Egypt Grand International .. صور

طريقة تخزين البامية الويكة قبل نفادها من الأسواق

بملابس كاجوال.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها