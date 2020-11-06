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حوادث

حبس مدير صيدلية لاتهامه بترويج عقاقير تخسيس ومنشطات في دار السلام

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
منشطات جنسية
منشطات جنسية
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس مدير صيدلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها.

وكان رجال الأمن تمكنوا بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط مدير صيدلية لترويجه الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى، قيام مدير صيدلية بدار السلام بترويج الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجداول المخدرات والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور بيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية كبيرة .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية وتبين عدم تواجد المتهم وأمكن ضبط المدير المسئول عن الصيدلية فنى صيانة بإحدى الشركات.

وأسفر التفتيش عن ضبط ٤ آلاف قرص لأدوية تخسيس وأدوية مهربة جمركيًا ومحظور تداولها داخل البلاد و٣ آلاف قرص لأدوية منشطة مهربة جمركيًا ومحظور تداولها داخل البلاد.

وبمواجهته اعترف بإدارته للصيدلية وحيازته المضبوطات بقصد بيعها للمواطنين والشباب والنشء لتحقيق أرباح مالية لحساب مالك الصيدلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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