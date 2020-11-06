AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هانى شاكر ونادية مصطفى يتألقان فى حفل مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا المصرية..صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:15 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
Advertisements
محمد بدران _ عمرو سيد
بدأ النجم هاني شاكر حفله الغنائي على هامش مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "بلدي يابلدي" وسط هتاف من الجمهور.

وقال شاكر إنه سعيد بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية ويارب نلتقي كل سنة على خير، ووجه الشكر لدار الأوبرا المصرية على المجهود الكبير من أجل خروجه بهذا الشكل الجديد على مسرح النافورة وأشكر أيضًا وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

شاركت النجمة نادية مصطفى، النجم هاني شاكر، في حفله الغنائي ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية، والمقام على مسرح النافورة وقدما سويًا أغنية "حاجة غريبة" للمطربين عبد الحليم حافظ وشادية والذي تفاعل معها جميع الحاضرين.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، احمد ابراهيم، سوما، ايمان عبد الغنى، احمد عفت، اميرة احمد، مى حسن، ياسر سليمان، ايات فاروق، غادة ادم، مدحت صالح، احمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، انغام مصطفى، مازن دراز، احمد الوزيرى، اجفان، رحاب عمر ،محمد حسن، وليد حيدر ،على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى ،امجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، احمد نافع، ابراهيم فاروق، نهاد فتحى، احمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى ،محمد الخولى ،ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم ،محمد شوقي، سامح منير، احمد عصام، اميره سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، ايمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، اشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، ايه عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام ،احمد صبرى، خالد عبد الغفار ،عفاف رضا، ساره ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، اسماعيل صادق.
هانى شاكر ونادية مصطفى يتألقان فى حفل مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا المصرية..صور
هانى شاكر ونادية مصطفى يتألقان فى حفل مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا المصرية..صور
هانى شاكر ونادية مصطفى يتألقان فى حفل مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا المصرية..صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 93 فنانا.. التفاصيل الكاملة لمهرجان الموسيقى العربية قبل انطلاقه

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يطلقان فعاليات الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يكرمان 12 شخصية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

بمشاركة الحجار ومدحت صالح ووائل جسار ونجوم الطرب العربي.. مهرجان الموسيقى العربية يطلق رسالة الإبداع متحديا كورونا

وزيرة الثقافة تفتتح حفل تنمية المواهب بالأوبرا قبل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

بدء فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الدورة 29

ترشيحاتنا

لمدة 6 شهور.. إغلاق طريق الواحات كليا للقادم من أكتوبر لـ طريق الفيوم

معرفتش أعزف وأنا مريضة| عازفة الماريمبا تبكي على الهواء..فيديو

شوبير : الزمالك يقترب من ضم ظهير المصري .. والمثلوثي قد يواجه مصير بابل

رجل السلام يقود حربًا أهلية.. كيف تحول آبي أحمد إلى صانع أزمات؟

بفستان تايجر.. زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل بأنوثتها

كفاية فتي.. لقاء الخميسي تدافع عن مهرجان الجونة بعد ظهور حالات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماية مزدوجة.. دراسة تكشف أفضل نوع كمامة

هل الثوم والبصل علاج فعال لـ فيروس كورونا؟.. طبيبة تحسم الجدل

آلام البطن تشير إلى مرض خطير .. جمال شعبان يكشفه