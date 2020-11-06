هانى شاكر ونادية مصطفى يتألقان فى حفل مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا المصرية..صور

بدأ النجم هاني شاكر حفله الغنائي على هامش مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "بلدي يابلدي" وسط هتاف من الجمهور.





وقال شاكر إنه سعيد بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية ويارب نلتقي كل سنة على خير، ووجه الشكر لدار الأوبرا المصرية على المجهود الكبير من أجل خروجه بهذا الشكل الجديد على مسرح النافورة وأشكر أيضًا وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.





شاركت النجمة نادية مصطفى، النجم هاني شاكر، في حفله الغنائي ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية، والمقام على مسرح النافورة وقدما سويًا أغنية "حاجة غريبة" للمطربين عبد الحليم حافظ وشادية والذي تفاعل معها جميع الحاضرين.



