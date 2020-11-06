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تكنولوجيا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
.أرخص الساعات الذكية
.أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه..صور
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قسم التكنولوجيا
بأسعار رائعة .. تعرف على ارخص الساعات الذكية في 2020

انتشرت الساعات الذكية في الآونة الأخيرة بشكل كبير، نظرا لتعدد 
استخداماتها، فهي ليست مجرد ساعة لمعرفة الوقت، لكن تعددت الطرازات
المختلفة للساعات الذكية التي تتيح العديد من المميزات مثل حساب ضربات القلب، وبعضها يستخدم كهاتف صغير، وأخرى تملك جهاز تحديد المواقع.
وبحسب موقع  tomsguide التقني، هناك العديد من أنواع الساعات 
الذكية وتأتي بأسعار رخيصة، بسعر أقل من 100 دولار.


1- ساعة Apple Watch Series 3
أرخص ساعة ذكية بالنسبة لمالكي هواتف آيفون، والتى تأتى بشاشة متوفرة بقياسين 38 أو 42 ملليمتر، و بطارية بعمر 18 ساعة، ومقاومة ضد 
الماء، كما أنها مزودة بـ GPS، و تمكنك بسهولة من رؤية الاشعارات والرد على الرسائل مباشرة، مع متتبع اللياقة البدنية وصحة القلب، فيمكنها حساب معدل ضربات القلب وإرسال إشعار إذا كان هناك خللا ما في معدل ضربات قلبك.

وبفضل تحديثات نظام التشغيل OS7، يتيح لك أشكال جديدة للساعة، وتتبع النوم ودعم المزيد من أنماط التمرين، ويبلغ سعرها 200 دولار أمريكي، ما يعادل 3150 جنيهًا.

2- ساعة Fitbit Versa 2

أفضل ساعة ذكية رخيصة لتعقب النوم، تعمل بنظامي الأندرويد و ios، مع شاشة قياس 1.4 بوصة، و بطارية بعمر طويل يصل لحوالى 5 أيام، أو يومين في حالة تشغيل الشاشة بشكل مستمر، ومقاومة للماء، كما تتيح قياس معدل ضربات القلب الدقيق، بالإضافة ليطارية بعمر كبير، و شاشة ملونة، لكنها لا تمتلك نظام GPS، و تأتى بسعر 175 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 2750 جنيهًا.

3- ساعة Samsung Galaxy Watch Active

من أفضل وأرخص الساعات الذكية لمالكي أجهزة أندرويد، والتى تحتوى على شاشة قياس 1.1 بوصة، و بطارية بعمر يتراوح من 24 إلى 36 ساعة، ومقاومة ضد الماء، كما تمتلك معالجًا قويًا، أضف إلى ذلك سهولة التعامل مع الساعة وخياراتها، ومقارنة بساعة آبل فهي لا تمتلك تطبيقات مثلها، ولكنها تمتلك تطبيقات خاصة بها، مثل الخيارات التي تركز على الصحة البدنية، ويبلغ سعرها 150 دولار أمريكي، ما يعادل 2350 جنيهًا.


4- ساعة Fossil Sport

واحدة من أشهر علامات الساعات العالمية التقليدية، لكنها قررت خوض سباق المنافسة فى الساعات الذكية، وكشفت عن هذه التحفة الفنية فى عام 2018، وبالرغم من سعرها القليل ولكنها تأتى بمعالج من كوالكوم لتقجيم أفضل أداء، و تأتى بأكثر من لون، مع مييزة تغير رابط المعصم خاصتها بمنتهى السهولة، ومن اهم ميزاتها البساطة والسهولة فى الإستخدام، وتأتى بسعر 99 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 1600 جنيه.
أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور
أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور
أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور
أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور

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